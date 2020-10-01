Мораторий на возбуждение дел о банкротстве для бизнеса будет продлен еще на три месяца, он будет действовать до конца 2020 года, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина.

«Правительство приняло решение продлить еще на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января. Право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели, включенные в перечень наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым изменить сроки выполнения своих обязательств. Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес», — сказал Мишустин.

Он сообщил, что соответствующее постановление Кабмина о продлении моратория уже подготовлено.