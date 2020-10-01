Некоторые банки с 1 октября 2020 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кешбэка, процента на остаток, процента за кредит и стоимости обслуживания. Разберемся, что изменилось.



Кешбэк и бонусные программы

УБРиР по карте «Пора» внес изменения в программу лояльности. Теперь при покупках от 5 000 рублей в месяц начисляется 1% за все покупки. От 1% до 3% начисляется при покупках в рубриках от 5 000 до 24 999,99 рубля в месяц (в зависимости от рубрики) и от 2% до 6% при сумме покупок от 25 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма вознаграждения увеличена до 4 000 баллов (ранее — 3 000) в месяц. Также на сумму покупок в рубрике, превышающую удвоенную сумму покупок вне рубрики, будет начислен 1%.

Также УБРиР по кредитной карте «240 дней» теперь начисляет кешбэк 1% при покупках на сумму от 20 тыс. рублей в месяц. Повышенное вознаграждение в размере 10%, начисляемое ранее в специальных категориях, отменено.

Фора-Банк при оформлении с 1 по 30 октября 2020 года карт «Всё включено Gold промо», «Всё включено Platinum промо» и «Все включено» начислит кешбэк в размере 10% на первые покупки в общей сумме до 5 000 рублей, совершенные до 30 ноября 2020-го. Максимальная сумма вознаграждения — 500 рублей. На сумму, превышающую 5 000 рублей, владельцы карт получают кешбэк — 1,1% от суммы любых покупок, 5% за покупки в категории «Развлечения» (до 30 ноября 2020 года) и 2% в категории «АЗС».

С 1 октября пакет премиальных услуг PRIME ЮниКредит Банка предоставляет клиентам новые возможности. В категории повышенного кешбэка теперь входят авто и транспорт, одежда и обувь, красота и здоровье. Помимо этого, повышенный кешбэк можно получать за рестораны, кафе и развлечения, включая онлайн-подписки на видео, медиа, игровой и музыкальный контент. Размер кешбэка в категории максимальных трат составляет до 10% и зависит от общей суммы покупок во всех категориях. По-прежнему доступен второй способ получения кешбэка — мили.

Московский Кредитный Банк предложил новые категории повышенного бонусирования по программе «МКБ Бонус», действующие до конца декабря: «Фастфуд и бары», «Каршеринг и аренда авто», «Развлечения», «Спортивные клубы», «Городской транспорт», «Медцентры». Ставка повышенного начисления баллов и количество выбранных категорий зависят от уровня программы лояльности. Для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» доступна специальная категория «Турагентства», а для держателей карт «Мудрость» — категория «Аптеки».

ОТП Банк вводит изменения в бонусную программу по дебетовой карте «ОТП Максимум+». Теперь держатели карты получат 10% в категориях «Цветы», «Книги», «Общественный транспорт», «Спорттовары» и 1% за покупки в других категориях.

Банк «Открытие» по дебетовым и кредитным картам Opencard и SVO club вносит изменение в одно из условий программы лояльности «МАКС». Теперь для максимального начисления бонусов необходимо поддерживать на всех счетах минимальный остаток от 500 тыс. рублей в течение месяца или оплачивать задолженность по кредитной Opencard ежемесячным минимальным платежом. Также бонусы теперь будут начисляться от суммы покупки за каждые полные 100 рублей.

Банк «Санкт-Петербург» с 1 октября изменил специальные категории начисления по карте «Ясчитаю»: «Одежда и обувь», «Товары для дома», «Ювелирные изделия» (по 31 декабря 2020 года).

Процент на остаток

Банк «Центр-Инвест» снижает проценты, начисляемые на остаток. Теперь по картам «Универсальная» и «Универсальная Мир» процентная ставка устанавливается в размере 2,5% годовых (до изменений — 3% годовых), по карте «Премиальная» — 3% годовых (ранее — 4% годовых), по «Эксклюзивной» карте стало 4% годовых (прежде — 5% годовых).

Хоум Кредит Банк снизил процент на остаток по карте «Польза». Теперь на остаток до 300 тыс. рублей начисляется 3% годовых (ранее — 5% годовых) при покупках от 7 000 рублей (ранее — 5 000 рублей) в месяц. По карте «Зеленая Польза» — 2,5% годовых (ранее — 4% годовых) на остаток до 300 тыс. рублей, в остальных случаях проценты теперь не начисляются.

Севергазбанк внес изменения в начисление процентов на остаток. По карте «Пенсионная» теперь начисляется 4% годовых (ранее — 5% годовых) на остаток от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Как и прежде, на остаток от 1 000 рублей до 99 999,99 рубля — 3,5% годовых, проценты не начисляются на сумму остатка до 1 000 рублей и более 300 тыс. рублей.

По MasterCard World Black Edition и Visa Signature теперь процентная ставка равна 5% годовых (ранее — 5,5% годовых) при покупках от 10 тыс. рублей и остатке 150 тыс. рублей в месяц. Проценты начисляются на сумму не более 2 млн рублей.

Банк «Таврический» снизил процент на остаток по карте «Купил-Накопил». Теперь при сумме покупок более 8 000 рублей на остаток от 8 000 до 100 тыс. рублей включительно начисляется 6,4% годовых, на сумму сверх будет начислено 4% годовых, при сумме покупок более 30 тыс. рублей на остаток от 8 000 до 300 тыс. рублей включительно начисляется 6,4% годовых, на превышающую сумму — 4% годовых, при сумме покупок более 80 тыс. рублей на остаток от 8 000 до 800 тыс. рублей включительно начисляется 6,4%, свыше — 5% годовых.

Почта Банк скорректировал условия начисления процентов на остаток средств по сберегательному счету. Теперь по «Зарплатному» и «Пенсионному» — 3,5% годовых (ранее — 4%) на остаток более 50 тыс. рублей при сумме квалифицированных операций менее 10 тыс. рублей в предыдущем расчетном периоде. Остальные условия начисления процентов не изменились.

Норвик Банк понизил ставку начисления процентов на остаток до 4,5% годовых по дебетовой карте «Пенсионная» и кредитной карте.

Стоимость обслуживания

Хоум Кредит Банк внес изменения в стоимость обслуживания по карте «Польза». Теперь обслуживание будет бесплатным при покупках от 7 000 рублей (ранее — 5 000 рублей) в месяц или при поступлении на карту заработной платы от 20 тыс. рублей в месяц, иначе будет взиматься комиссия 99 рублей. Также до изменений требовалось поддерживать ежедневный остаток от 10 тыс. рублей.

С 1 октября в пакете премиальных услуг PRIME ЮниКредит Банка повышается стоимость обслуживания с 3 000 до 5 000 рублей. Условия бесплатного обслуживания остались без изменений.

Процент за кредит

Райффайзенбанк по кредитным картам «Кешбэк на все», «110 дней», «Наличная», Travel Rewards, Austrian Airlines понизил процентные ставки, действующие по безналичным операциям, до 26—27,5% годовых (ранее — 27,5—28,5% годовых). По всем операциям для карт «Кэшбэк на все Премиум», Travel Premium Rewards, Austrian Airlines Black Edition — до 26% годовых (до изменений — 26,5% годовых). По карте Gold Package — 26% (прежде — 26,5%) по безналичным операциям, по прочим опциям ставка не изменилась — 49% годовых.

УБРиР уменьшил процентные ставки по кредитным картам. По карте «240 дней» процент по безналичным операциям теперь начисляется в диапазоне 12—27,8% годовых (ранее — 17—28,5% годовых), по операциям снятия наличных процентная ставка не изменилась — 55,9% годовых. По карте «Хочу больше» ставки по всем операциям устанавливаются в диапазоне 12—27,8% (до изменений — 17—28,5% годовых).