Счетная палата РФ считает возможным в ближайшие недели ускорение роста цен на непродовольственные товары. На фоне ослабления рубля это может коснуться продукции, в производстве которой высока доля импорта. Об этом говорится в «Экономическом мониторинге», подготовленном департаментом аудита экономического развития СП РФ.

«В ближайшие несколько недель на фоне ослабления рубля возможно ускорение роста цен на непродовольственные товары, в производстве которых высока доля импорта», — говорится в документе.

По расчетам ведомства, на основе еженедельных обследований цен в целом за сентябрь отмечалась дефляция на уровне 0,1%. При этом окончательные данные по изменению потребительских цен за месяц будут опубликованы Росстатом только 6 октября.

«Традиционно вероятность дефляции наиболее высока в августе и сентябре, и в 2019 году она составила за два месяца 0,4%. В 2020 году на фоне менее выраженного сезонного удешевления плодоовощной продукции и компенсационного роста цен на непродовольственные товары и услуги снижение в лучшем случае может быть зафиксировано только в сентябре (в августе была нулевая инфляция)», — пояснили в ведомстве.



В Счетной палате также отметили, что к концу сентября снижение цен на плодоовощную продукцию закономерно продолжило замедляться — с 1,8% до 1,7%. «Цены на ряд овощей вернулись к росту (помидоры и огурцы), замедлилось удешевление овощей «борщевого набора» и яблок. Из круп дезинфляционное влияние оказывали только цены на пшено», — говорится в мониторинге. При этом растут цены на прочие продукты переработки зерна (хлеб, мука, макароны). Кроме того, продолжают дорожать психологически значимые для населения крупа гречневая, сахар и яйца, указали в Счетной палате.

«Непродовольственные товары, участвующие в еженедельном обследовании средних потребительских цен на товары и услуги, на основании которого рассчитывается недельный индекс потребительских цен, продолжают оказывать преимущественно проинфляционное влияние», — подчеркнули в ведомстве.

По данным Росстата, инфляция в России с 22 по 28 сентября вторую неделю подряд оставалась нулевой.