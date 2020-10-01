Восстановление экономической активности на неделе с 21 по 25 сентября остается неравномерным. Об этом говорится в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» от Центробанка РФ.

«Несмотря на продолжающуюся постепенную нормализацию платежей в потребительских отраслях по мере насыщения отложенного спроса, их объемы превышают «докоронавирусный» уровень. Укрепляется тренд на восстановление платежей в инвестиционных отраслях с пониженных уровней предыдущих месяцев. Отстающая динамика платежей ожидаемо сохраняется в отраслях, ориентированных на внешний спрос», — отмечается в материале регулятора.



Скользящее за четыре недели среднее отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня на отчетной неделе с 21 по 25 сентября снизилось и составило минус 6,4% по сравнению с минус 7,3% неделей ранее. Отклонение входящих платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления на отчетной неделе составило минус 1,3% по сравнению с 0,2% неделей ранее (14—18 сентября).



В отраслях, ориентированных на экспорт, увеличение отставания входящих потоков от «нормального» уровня приостановилось. В среднем за последние четыре недели отклонение составило минус 15,1% (минус 22,4% неделей ранее). Улучшение динамики объясняется сокращением отставания объема входящих платежей от «нормального» уровня в наиболее крупной экспортной отрасли — добыче сырой нефти и газа.

«Такая позитивная динамика пока не подкрепляется динамикой исходящих платежей, вероятно, из-за запаздывания роста НДПИ и экспортных пошлин вслед за ростом нефтяных цен. Среднее отклонение за четыре недели входящих финансовых потоков в экспортно ориентированных отраслях без учета добычи сырой нефти и природного газа на отчетной неделе составило минус 3,8% по сравнению с минус 5,2% неделей ранее», — добавляют в Центробанке.