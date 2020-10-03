Севергазбанк запустил акцию «Вступай в команду партнеров» для новых клиентов. Процентная ставка в рамках стандартных кредитных программ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снижена на 2 процентных пункта от базовых условий кредитования, говорится в релизе финучреждения.

Акция распространяется на все виды бизнес-кредитов Севергазбанка, в том числе кредитование на пополнение оборотных средств и приобретение основных средств, а также на овердрафт.

«Денежные средства можно взять в размере до 20 млн рублей на срок от 12 до 84 месяцев в зависимости от программы кредитования. Акция действует с 1 октября по 1 декабря 2020 года включительно. Для получения скидки по кредитам у клиентов не должно быть ссуд в Севергазбанке за последние два года», — сказано в сообщении.