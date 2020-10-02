Финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2022 и 2023 годах увеличится в восемь раз — до 16 млрд рублей, пишут «Известия» . Это следует из проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов, а также новой версии паспорта федерального проекта. Так, в период с 2021 по 2024 год финансирование этого направления может составить 26,3 млрд рублей. В текущей версии паспорта федпроекта за тот же период планировалось выделить только 7,6 млрд.

В версии паспорта федпроекта говорится о том, что почти половину бюджета может забрать на себя создание и функционирование национального технологического центра внедрения методов современной криптографии. В 2022 и 2023 годах на эти цели потратят 4 млрд и 4,2 млрд рублей соответственно. Всего же на центр понадобится 11,5 млрд рублей госфинансирования. Также власти собираются направить бюджетные средства и на анализ защищенности государственных информационных систем.

Бюджет нацпроекта «Цифровая экономика» в 2021—2023 годах составит 552 млрд рублей Бюджет нацпроекта сократится на 117 млрд рублей.

По словам экспертов, самая затратная часть — это техническая реализация федерального проекта. К ней можно отнести проекты по фильтрации интернет-трафика, противодействию компьютерным атакам и созданию киберполигонов. В проект, по крайней мере в явном виде, не вошли меры, направленные на пресечение утечек и защиту персональных данных граждан, отмечают эксперты. В текущей редакции федерального проекта государство сосредоточилось на защите общества и самого себя от внешних и глобальных рисков, считают они.

Также пока на последнем месте остаются и такие вопросы, как подготовка квалифицированных специалистов в области информационной безопасности, пояснили эксперты. По их мнению, критично важно предусмотреть и ряд мероприятий по повышению цифровой грамотности населения.