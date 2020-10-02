Банк России отозвал лицензию столичного АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития» (ТЭМБР-Банк, регистрационный номер 2764) на осуществление банковских операций. Об этом в пятницу объявил ЦБ.

Решение принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В том числе банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Также банк допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в релизе ЦБ.

Там также отмечается, что ТЭМБР-Банк функционировал в условиях корпоративного конфликта.

Банк России аннулировал и лицензию ТЭМБР-Банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В ТЭМБР-Банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



ТЭМБР-Банк является участником системы страхования вкладов, напоминают в ЦБ. Средства будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов).

Агентство по страхованию вкладов сообщает , что выплаты вкладчикам ТЭМБР-Банка начнутся не позднее 16 октября 2020 года, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе не позднее 8 октября. На основе данных отчетности банка на 1 сентября 2020 года АСВ предварительно оценивает размер своей страховой ответственности перед 8,3 тыс. вкладчиков банка примерно в 5 млрд рублей.

