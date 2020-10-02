Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Росгосстрах Банка до уровня «ruВВB+», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка был рейтинг «ruBBB» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняют в агентстве, «повышение рейтинга связано с усилением оценки рыночных позиций банка вследствие роста масштабов его бизнеса в сфере автокредитования физлиц и кредитования автодилеров, а также в связи с совершенствованием внутренней инфраструктуры и бизнес-процессов, что предусмотрено стратегией развития банка».

«Рейтинг обусловлен приемлемыми рыночными позициями и корпоративным управлением, высоким уровнем достаточности капитала и слабой операционной эффективностью, удовлетворительной оценкой качества активов и адекватной позицией по ликвидности», — говорится в релизе.

В качестве фактора поддержки учитывается высокая вероятность получения кредитной организацией финансирования со стороны материнского банка «Открытие» в случае возникновения необходимости, а в качестве фактора, ограничивающего рейтинг, — потенциальные риски обесценения розничных кредитов, которые могут реализоваться в значимом для финансового состояния РГС Банка объеме на фоне запланированного активного увеличения розничного кредитного портфеля в период до 2023 года.

Агентство указывает на поддержание банком высокого уровня достаточности капитала и буфера абсорбции убытков, несмотря на тенденцию к снижению этих показателей на фоне роста активов под риском, при этом не исключает увеличения потребности финучреждения в дополнительном капитале в 2021 году в связи с потенциальным повышением стоимости риска по розничному кредитному портфелю из-за изменения фазы экономического цикла и последствий пандемии коронавируса.

В числе прочего отмечается низкое качество кредитного портфеля банка по юрлицам и индивидуальным предпринимателям из-за крайне высокого уровня просроченной задолженности, преимущественно образовавшейся в период до начала реализации новой стратегии развития банка (до 2019 года). Портфель розничных кредитов характеризуется приемлемым качеством.



По мнению агентства, существует вероятность корректировок отдельных целевых показателей стратегии развития банка до 2023 года в сторону большего консерватизма, что может быть связано с изменениями в экономической конъюнктуре и ростом конкуренции за качественных заемщиков на фоне негативной ситуации с платежеспособностью населения и спада в автопродажах.