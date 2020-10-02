Цифровой аналог евро может быть полезен при отсутствии у людей наличных и в условиях чрезвычайных ситуаций, как, например, пандемия коронавируса, говорится в блоге Европейского центрального банка (ЕЦБ).

«Цифровой евро будет нацелен на сохранение общественного блага, которое евро предоставляет гражданам: бесплатный доступ к простым, универсальным, безопасным и надежным средствам платежа. Выпуск цифрового евро может стать необходимым в различных сценариях: подумайте о ситуациях, когда люди больше не захотят платить наличными, или о чрезвычайных событиях, таких как стихийные бедствия или пандемия, когда другие платежные сервисы больше не будут работать», — говорится в документе.

Как отмечают эксперты ЕЦБ, цифровой евро станет дополнением наличных средств, но не заменит их. Цифровой евро также стал бы символом готовности Европы принять изменения и лидировать в поддержке цифровизации европейской экономики, считают эксперты.

ЕЦБ в ближайшее время начнет общественное обсуждение цифрового евро Европейский центральный банк продолжает работу в области цифрового евро и в ближайшие недели сообщит о ее результатах. Об этом, как передает РБК со ссылкой на Bloomberg, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард, уточнив, что дальнейшие действия и возможность запуска европейской криптовалюты подлежат обсуждению.

Также введение цифрового евро могло бы способствовать появлению инноваций в розничных платежах, сделало бы традиционный евро более привлекательным для иностранцев и этим повысило бы привлекательность финансовой системы Европы. При этом введение цифрового евро может нарушить право на неприкосновенность частной жизни. «Эти вопросы нам придется решать при разработке функциональных и технологических проектов. Другие проблемы носят экономический характер. Например, некоторые люди опасаются, что цифровой евро может затруднить работу банков или вызвать нестабильность во время финансового кризиса. Но верно разработанный цифровой евро может устранить эти риски», — следует из документа.

«Мы протестируем конкретные варианты, проведя эксперименты в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами. И мы будем поддерживать связь с соответствующими учреждениями и органами власти при оценке юридических, экономических и финансовых требований к цифровому евро», — добавили в ЕЦБ.

Председатель регулятора Кристин Лагард подтвердила, что в случае выпуска цифрового евро он может использоваться жителями еврозоны в том числе для розничных платежей, пишет РБК .