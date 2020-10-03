🔸 Центробанки по всему миру готовят новые цифровые валюты. Им важно успеть до того, как нашими финансами завладеют Facebook и другие создатели частных валют. О том, чем грозит цифровая валюта в руках Центробанка, читаем здесь.

🔸 Что лучше: сменить валюту, увеличив ставку, или надеяться на стабильность рубля? Ипотека и потребкредит или один большой «потреб»? О том, как привести долги в порядок, разбираемся в рубрике #пофиншую.

🔸 Иногда добросовестным гражданам годами приходится отвечать за тезок-должников. Владислав Гринкевич «расплачивается» за долги своего однофамильца с 2015 года. И прекратить это не может. О том, можно ли вообще избавиться от тени «двойника» и что делать, если банк списывает с вас долги вашего тезки, читаем в материале «За того парня».

🔸 Аттракцион неслыханной щедрости: «Купил-накопил» от банка «Таврический». О плюсах и минусах бесплатной карты с доходом до 8% на остаток узнаем в «Разборе Банки.ру».



🔸 На российском рынке проданы первые полисы ОСАГО с телематикой. В том, как работает система, в чем выгода для страхователей и в чем — для страховщиков, разбираемся в публикации «С телематической точностью».