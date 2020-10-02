Министерство просвещения совместно с субъектами РФ, Рособрнадзором, Рострудом и союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» запустило проект по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Как уточняется в сообщении министерства , в программе участвуют все регионы.

Каждый регион определил приоритетные профессии, исходя из ситуации на местном рынке труда. Самое большое количество направлений для переподготовки (до 90) открыто в Москве, Московской, Тюменской, Свердловской, Кемеровской, Самарской областях, Татарстане и Башкирии. «Выбор огромный — от «организации экскурсионных услуг» в Карачаево-Черкесии до «3D-моделирования для компьютерных игр» в Якутии и «аддитивного производства» в Татарстане. Есть традиционные направления: строительство, парикмахерские услуги, дошкольное воспитание; а есть новые: визуальный мерчандайзинг, изготовление прототипов, квантовые технологии», — рассказали организаторы, предположив даже, что «многим людям, оставшимся без работы, будет сложно сделать выбор между интересными и востребованными направлениями».

«Обучение будет вестись на базе колледжей, оснащенных в соответствии с современными международными стандартами», — указывает Минпросвещения.

Участниками программы могут стать люди, у которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций, а также ищущие работу граждане. Всего планируется обучить 110 тыс. граждан до конца 2020 года.



Зарегистрироваться для участия в программе можно по ссылке .

