ВТБ открыл второй офис нового формата в Москве, сообщает пресс-служба кредитной организации. Новая точка расположена по адресу: ул. Шелепихинская наб., 34, корп. 2.

«Клиенты смогут заранее записаться в офис «Шелепихинский» через чат-бот в WhatsApp, пройти идентификацию по MAC-адресу телефона. Для консультаций, требующих конфиденциальности, есть закрытая переговорная. В офисе также можно получить видеоконсультацию и оформить заявку на ипотеку или автокредит, даже если офис не специализируется на этих продуктах», — говорится в релизе.

В офисе «Шелепихинский» отсутствует кассовый узел. Клиенты смогут воспользоваться банкоматом, который расположен в отдельной комнате для конфиденциальной и индивидуальной работы с наличными. При этом для самообслуживания в любое время сохранена зона 24/7.

Отмечается, что применяемые в отделении технологии позволят на 33% снизить время ожидания клиентов и на 40% — повысить эффективность работы офиса.



ВТБ открыл первый офис нового формата в Москве 3 августа. До конца года банк запустит еще четыре точки продаж в Санкт-Петербурге, Калининграде, Брянске и Канаше. С 2021 года в рамках принятой стратегии банка планируется открывать все новые отделения в технологическом формате обслуживания.