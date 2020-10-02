ВВП России во II квартале 2020 года упал на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные (первая оценка) опубликованы в среду на сайте Росстата. Таким образом, Росстат подтвердил свою оценку, сделанную в начале сентября.

«Объем ВВП во II квартале 2020 года составил 23,288 трлн рублей. Индекс его физического объема относительно II квартала 2019 года составил 92%, относительно I квартала 2020 года — 98,1%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2020 года по отношению к ценам II квартала 2019-го составил 95,9%, по отношению к ценам I квартала 2020-го — 93,7%», — отмечает ведомство.



В августе Росстат предварительно оценивал снижение российской экономики во II квартале в 8,5%.

Расчеты выполнены на основе оперативной статистической отчетности, представленной предприятиями, расчетных данных отраслевой статистики, а также на основе данных ЦБ, Федерального казначейства и ФТС, уточняют в Росстате.