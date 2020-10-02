Верховный суд (ВС) РФ отказал четырем бывшим руководителям Росавтобанка в пересмотре взыскания с них по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) более 1 млрд рублей убытков, говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Москвы 6 ноября 2019 года удовлетворил заявление АСВ, апелляционная и кассационная инстанции суда оставили определение столичного арбитража без изменения.

Денежные средства были взысканы с бывшего председателя правления банка Вадима Пешкова, его первых заместителей Александра Кулакова и Инги Девятериковой, а также заместителя председателя Елены Шмаковой.

В обоснование заявления конкурсный управляющий банком указал на причинение должнику убытков вследствие выдачи кредитов юридическим лицам, заведомо неспособным выполнить свои обязательства. Удовлетворяя требования, суды исходили из доказанности всей совокупности условий для взыскания убытков с контролирующих должника лиц (члены правления, входившие в состав кредитного комитета). Также суды установили нарушение банковского законодательства и внутренних положений банка при предоставлении кредитов лицам без ликвидного обеспечения, что привело к замещению в активах банка денежных средств безнадежной ссудной задолженностью.

ВС РФ согласился с доводами нижестоящих судов. Он отметил, что «изложенные в жалобах бывших руководителей банка, которые сводятся к установлению иных обстоятельств по спору, не подтверждают существенных нарушений судами норм права, они рассматривались и получили соответствующую оценку».

Центральный банк 4 марта 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росавтобанка. По информации регулятора, этот банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Арбитражный суд Москвы 18 мая 2016 года признал Росавтобанк банкротом.