Более 80% российских предпринимателей не поддерживают инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют данные опроса 321 представителя малого и среднего бизнеса из 32 регионов РФ, который провел электронный журнал Inc. Russia совместно с социологическим агентством Omnibus.



Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход к гибкому графику рабочей недели не за горами, поэтому нужно создать правильное трудовое законодательство в этой сфере. По его мнению, тема четырехдневной рабочей недели «соприкасается с работой в дистанционном формате».

«Большинство предпринимателей не поддерживают обсуждаемую инициативу о сокращении рабочей недели. Действительно, 81% опрошенных заявили об отрицательном отношении к ней, причем 58% выбрали вариант «определенно отрицательно», а 23% — «скорее отрицательно». Положительно относятся к данной идее 15%, из них 8% «определенно положительно» и 7% «скорее положительно». Кроме того, 4% респондентов затруднились дать ответ на вопрос», — говорится в материалах опроса.

Подавляющее большинство респондентов (88%) не планируют переходить на данный режим работы, указывается в материалах. Вместе с тем 3% опрошенных представителей бизнеса заявили, что на их предприятиях уже введена четырехдневная рабочая неделя. Еще 7% планируют перейти на «четырехдневку». Затруднились ответить на этот вопрос 2% участников исследования.

В исследовании приняли участие 61% мужчин и 39% женщин. Средний возраст респондента — 45 лет. Самому младшему участнику исследования исполнилось 24 года, а самому старшему — 80.