Введение семейного патента с декабря 2020 года включено в список мероприятий проекта общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, от 22 сентября 2020 года, представленного к заседанию правительства 23 сентября. Подлинность документа подтвердил глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.

«Введение коллективного (семейного) патента», — говорится в числе мероприятий по совершенствованию фискальных инструментов поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Срок реализации — бессрочно начиная с декабря 2020 года, указано в проекте нацплана.

Идею создания семейного патента одной из первых предложила Торгово-промышленная палата (ТПП) России. Как сообщил в декабре 2019 года президент палаты Сергей Катырин, пока руководители компаний никак не оформляют всех членов семьи из-за сложностей с документооборотом, то есть для государства они «находятся в тени». В связи с этим он предложил предоставить возможность микропредприятиям с численностью до 15 человек приобрести патент на семью и работать в течение года, не оформляя никаких других документов каждому члену семьи.

Первоначальный проект нацплана был представлен президенту РФ Владимиру Путину 2 июня.