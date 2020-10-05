ФорБанк с 5 октября ввел новый вклад «Доход растет».

Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Срок составляет 367 дней и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 271-й день — 4%, с 272-го по 367-й день — 6% (при минимальной сумме 30 тыс. рублей) и 6,25% (при минимальной сумме 1,5 млн рублей).

Средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств составят: от 30 тыс. рублей — 4,52%, от 1,5 млн рублей — 4,59%. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора, если средства находились во вкладе 271 день и более, выплата процентов производится с первого по 271-й день (включительно) по ставке 4%, с 272-го дня по день расторжения — по ставке 6% (от 30 тыс. рублей) и 6,25% (от 1,5 млн рублей) годовых.

Выплата процентов — в конце срока.