Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

СберБанк ввел вклад «Дополнительный процент». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Процентные ставки на три месяца составляют от 2,7% до 3,9%, на шесть месяцев — от 3,2% до 4,2%, на 12 месяцев — от 3,35% до 4,3% годовых. Итоговая процентная ставка по вкладу формируется из двух ставок: максимальной и минимальной. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Россельхозбанк в рамках акции «Отличное предложение» предлагает оформить вклад «Доходный» по повышенным ставкам. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Сроки: 91, 180 и 395 дней. Процентные ставки составляют 3,7%, 4% и 4,3% годовых соответственно.

ФорБанк ввел новый вклад «Доход растет». Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Срок составляет 367 дней и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 271-й день — 4%, с 272-го по 367-й день — 6% (при минимальной сумме 30 тыс. рублей) и 6,25% (при минимальной сумме 1,5 млн рублей).

ОТП Банк ввел вклад «Проценты сразу». Минимальная сумма депозита — 300 тыс. рублей, максимальная — 10 млн рублей. Срок — один год. Доходность составляет 4% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Ставропольпромстройбанк ввел вклад «Нам 30», приуроченный к 30-летию кредитной организации. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок депозита — 30 и 300 дней. Доходность составит 3,5% и 4% годовых соответственно. Приходные и расходные операции не допускаются. Оформить вклад можно до 31 декабря.

Банк «Таврический» ввел вклад «Осенний марафон». Депозит доступен клиентам, не имеющим действующих или закрытых менее 30 дней назад срочных вкладов в банке, а также текущих счетов (в том числе карточных) с общим остатком за последние 30 дней более 100 тыс. рублей на дату открытия депозита, а также держателям банковской карты «Купил-Накопил», совершившим по данной карте за последние 30 дней операции по оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и/или сервиса на сумму не менее 60 тыс. рублей.