Новым заместителем председателя Банка России с 12 октября назначен Михаил Алексеев. По данным СМИ, речь идет о действующем главе ЮниКредит Банка. Алексеев будет курировать департамент наличного денежного обращения, деятельность Объединения «Росинкас», сообщает пресс-служба регулятора.



«Вопросы цифровизации финансовой отрасли — в фокусе особого внимания Банка России, поэтому все функции, связанные с развитием финтеха и повышением эффективности бизнес-процессов Банка России, переданы единому куратору. Управление наличным денежным обращением остается ключевой функцией Банка России. Наша задача — обеспечить комфорт использования наличных для граждан и предприятий, снизить издержки на обслуживание наличного оборота. Это направление будет курировать новый заместитель председателя», — сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



Она отметила, что ЦБ заинтересован в привлечении профессионалов российской финансовой индустрии.



«Михаил Юрьевич обладает огромным опытом успешной работы в банковском бизнесе и на государственной службе, его назначение должно способствовать совершенствованию системы наличного денежного обращения в стране, повышению качества управления банками, находящимися в ведении управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, активизации их предпродажной подготовки и реализации потенциальным инвесторам», — цитирует Набиуллину пресс-служба регулятора.

Планируется, что Алексеев также возглавит совет директоров УК ФКБС.



Как сообщается на сайте ЮниКредит Банка, Михаил Алексеев начал свой трудовой путь в Министерстве финансов СССР, где прошел путь от старшего эксперта до заместителя начальника Главного управления. В 1992 году он вошел в правление Межкомбанка. В 1995 году перешел в Онексим Банк на должность заместителя председателя правления. С 1999 по 2006 год Алексеев занимал должности старшего вице-президента и заместителя председателя правления Росбанка. Его следующее место работы — Роспромбанк (с 2006 года), где занимал должность президента — председателя правления. В июле 2008 года Алексеев назначен на должность главы ЮниКредит Банка.



«После почти трех десятков лет, проведенных в коммерческом банковском бизнесе, я рад снова вернуться на службу и влиться в команду Центрального банка. Я приложу все свои знания, навыки и умения, чтобы оправдать высокое доверие, которое мне оказано», — сказал Алексеев, комментируя свое назначение.

В сообщении ЦБ также говорится, что первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в дополнение к департаменту финансовых технологий, департаменту национальной платежной системы, департаменту информационных технологий, департаменту проектов и процессов будет курировать развитие направлений RegTech и SupTech, а также деятельность операционного департамента.