Россельхозбанк продлил возможность оформить потребительский кредит «Юбилейный» по ставке от 5,9% до конца года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В рамках специального предложения банка можно оформить потребительский кредит под сниженную ставку от 5,9% годовых на сумму до 5 млн рублей на любые цели либо рефинансировать ранее выданные в других банках кредиты с получением дополнительных средств на личные нужды на общую сумму до 3 млн рублей», — говорится в релизе.

Кредит выдается на срок до семи лет.