Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что к 2021 году еще 110—150 млн человек могут оказаться в крайней нищете на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

«К 2021 году еще 110—150 миллионов человек окажутся в крайней нищете, живя на менее чем 1,9 доллара в день. Это означает, что пандемия и глобальная рецессия повергнут 1,4% населения в крайнюю нищету», — заявил Малпасс, сославшись на новый прогноз Всемирного банка.

По его словам, текущий кризис значительно отличается от рецессии 2008 года, когда пострадали больше развитые страны, а не развивающиеся. В этот раз экономический спад, сказал Малпасс, намного шире и глубже, он нанес серьезный удар по бедному населению, особенно по женщинам и детям.