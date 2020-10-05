Основные фондовые торги в РФ завершились в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,04% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 881,98 пункта. Индекс РТС повысился на 0,85% — до отметки 1 157,86 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 3,83%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,17%, «Норильского никеля» — на 2,12%, «Яндекса» — на 1,74%, «Полюса» — на 1,58%, МТС — на 0,87%, «Газпрома» — на 0,28%. Стоимость акций Сбербанка сохраняла стабильность. Бумаги «Магнита» снизились в цене на 0,54%, Mail.ru — на 0,97%.



«Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы быстро перешли к снижению из-за ухудшения ситуации на мировых рынках... После нисходящего движения... российские фондовые индикаторы перешли к восстановлению, реагируя на ускорения роста глобальных площадок и нефтяных цен», — комментирует эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, «возвращению спроса на рисковые активы способствовали оптимистичные заявления лечащих врачей президента США о его здоровье, давшие повод ожидать скорое выздоровление (Дональда) Трампа, о заражении которого COVID-19 стало известно на прошлой неделе. Тем не менее ситуация на глобальных рынках остается нестабильной, в первую очередь из-за высоких темпов распространения коронавируса во многих крупных странах. Возвращение некоторых ограничений или угроза этого создает риски более медленного восстановления экономики».

Рассчитывать на что-то большее, чем краткосрочный рост, пока рано, полагает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «Ближайшим важным сопротивлением для индекса Мосбиржи выступает уровень 2 900 пунктов — до закрепления выше нельзя говорить даже о возобновлении краткосрочного восходящего тренда, не говоря о среднесрочном», — указывает эксперт.

