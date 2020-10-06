Центробанк признал успешным пилотный проект по заполнению кредитных анкет с помощью данных из портала госуслуг, эксперимент планируется продлить до конца 2021 года, заявили «Известиям» в регуляторе. В «Цифровой профиль» предлагается добавить еще 15 видов сведений, в том числе справку 2-НДФЛ, сведения из электронной трудовой книжки или об остатке материнского капитала. Сейчас рассматривается возможность расширения эксперимента на все кредитные и страховые организации, а также МФО, рассказали в ЦБ.

С помощью «Цифрового профиля» кредитные организации, с согласия клиента, могут получать необходимую информацию из разных баз данных, проводить на их основе скоринговые процедуры и предлагать займы на индивидуальных условиях, уточнили в Банке России.

В банках, которые уже участвуют в проекте, отмечают высокую долю согласий на заполнение заявки через портал госуслуг. В «ДОМ.РФ» уточнили, что каждый четвертый заемщик делится с кредитной организацией данными из Пенсионного фонда, а в СКБ-Банке их доля достигает 50%. Перечень данных в «Цифровом профиле» следует расширять, например за счет согласия на взаимодействие с бюро кредитных историй, считают в ВТБ. Технически готово присоединиться к проекту БКИ «Эквифакс», не исключает такой возможности и НБКИ.

Чем полнее и удобнее система, тем интереснее она будет для разного рода мошенников, опасаются эксперты. С другой стороны, по их словам, централизованно защищать одну базу проще, чем сразу множество систем с данными о клиентах, которые сейчас хранятся не только в банках, но и в других компаниях и госорганах. Если системный администратор ошибется в настройках прав доступа, то у злоумышленников может оказаться сразу огромный массив информации. Но проектируемый сервис — государственный, поэтому требования как к самому порталу, так и к участникам проекта даже из числа небольших банков будут высокими, отметили эксперты.