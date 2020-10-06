По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), кредитование в России в ближайший год замедлится на фоне сокращения госрасходов в 2021—2023 годах и замедления роста экономики, пишет «Коммерсант» . По подсчетам аналитиков, рост портфеля по корпоративным заемщикам не превысит 5%, в то время как рост розничного портфеля, во многом благодаря ипотеке, составит 9—10%. В годовом выражении за восемь месяцев рост корпоративного кредитования составил 9,4%, розничного — 13,3%.

Корпоративное кредитование продолжит расти за счет потребности в кредитах со стороны экспортеров сырьевых товаров, полагают собеседники издания. Спрос на кредиты со стороны корпоративного сектора будет продолжаться, поскольку ситуация для сырьевого сегмента до конца года, очевидно, не улучшится, считают аналитики. Однако на кредитный рынок до конца года будет оказывать давление вторая волна пандемии коронавируса. Пока кредитование идет за счет госбанков, пояснили эксперты.

По оценке НРА, рост совокупного портфеля к первому полугодию 2021 года на 3—4% не сможет компенсировать банкам недополученные процентные доходы, в том числе из-за удлинения сроков кредитного портфеля по реструктурируемым ссудам, а также роста объемов неработающих ссуд. До конца года чистая процентная маржа может упасть до 3,5% годовых, а к концу полугодия 2021 года — до 3,4%. У банков есть много возможностей для увеличения комиссионных доходов, считают эксперты.