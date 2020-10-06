Страховщиков хотят обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде, пишут «Известия» . Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Госдумы, уже получил одобрение в Минфине. Ведомство отмечает, что авторам необходимо проработать возможные риски при использовании электронного документооборота. Кроме того, предлагается включить в изменения и нормы использования юрлицами (страховыми компаниями) простой электронной подписи при оформлении документов. А также оценить расходы операторов информационных систем на их доработку.

Законопроект исключает обязанность потерпевшего предоставлять документы о страховом возмещении исключительно в бумажном виде. Кроме того, он допускает возможность осмотра транспортного средства страховщиком на расстоянии — путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами с использованием мобильного приложения. А также предоставляет возможность использовать для обмена информацией Единый портал госуслуг. Такие условия будут обговариваться сразу при заключении договора. Законодательные изменения могут вступить в силу 1 января 2022 года. Для ОСАГО устанавливается двухлетний переходный период для введения электронного документооборота.

На рынке поддерживают предлагаемые изменения, поскольку их принятие назрело уже давно, заявили во Всероссийском союзе страховщиков. Упрощение процедуры может привести и к ряду проблем при получении выплат, считают представители автомобильного сообщества. Как отметил руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов, сервис делает удобным только подачу заявления, но не снимает существующие проблемы: спорный размер страхового возмещения, недоплат, которые периодически случаются. По его словам, нововведение не сможет изменить требование предоставить на осмотр поврежденный автомобиль. Страховщики не будут готовы совершать выплаты по видео или фотографиям во избежание страхового мошенничества, отметил Едрышов.

С переходом на электронную форму процесс подачи документов будет происходить обезличенно, а значит, страховые компании смогут чаще усматривать в потерпевших мошенников, считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Он предположил, что при возникновении малейших подозрений в достоверности бумаг никто разбираться не будет, страховщики сразу откажут в выплате.