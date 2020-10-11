Держателям карт Новикомбанка до 31 декабря будет доступен повышенный кешбэк в размере 5% за оплату товаров и услуг из категорий «Кино», «Рестораны» и «Животные», сообщает пресс-служба кредитной организации.



В категорию «Кино» входит оплата товаров и услуг в кинотеатрах, стриминговых сервисах, онлайн-кинотеатрах, видеопрокате, а также кабельных и других платных телевизионных услуг. Категория «Рестораны» включает в себя бары, кафе, рестораны и другие заведения общепита. В категорию «Животные» входят товары и услуги в ветеринарных клиниках и зоомагазинах.

Программу «Кешбэк» можно подключить к одной или нескольким картам, например к кредитной и зарплатной картам, а затем просто оплачивать подключенной к программе картой покупки, в том числе в Интернете. Чем выше категория карты (например, «Мир Премиальная» или Visa Platinum), к которой подключена программа, тем выше кешбэк за покупки по ней. Размер кешбэка также зависит от суммы покупок в месяц.

Держатели карт Новикомбанка могут подключить программу «Кешбэк» через контактный центр, в офисе банка или через персонального менеджера в организации, где владелец карты получает зарплату. Помимо программы «Кешбэк» у клиентов Новикомбанка есть возможность подключить к своим картам программу «Бонусы». Полученные за покупки по картам банка бонусы можно обменять на товары, подарочные сертификаты и путешествия в каталоге на сайте бонусной программы.