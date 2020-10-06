Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Национальная Факторинговая Компания» на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, адекватными оценками достаточности капитала, рентабельности, качества активов и корпоративного управления, а также чувствительной ликвидной позицией», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, чувствительная ликвидная позиция банка обусловлена слабым запасом балансовой ликвидности (на 1 августа 2020-го покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 2,7%; ликвидными активами — 29%), а также сохранением низкой диверсификации ресурсной базы по клиентам (на 1 августа 2020 года средства компаний группы «Уралсиб» (преимущественно в форме МБК) составляют более 90% привлеченных средств банка).



Величина активов, приходящихся на связанные с банком стороны, по оценке агентства, является незначительной. Концентрация активов на объектах крупного кредитного риска рассматривается как удовлетворительная (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 45% на 1 августа 2020-го), заключили в «Эксперт РА».

