Рубль немного укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,08 рубля, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 91,94 рубля (минус 12 копеек).

С начала торгов было проведено примерно 39,4 тыс. сделок с долларом на сумму около 2,2 млрд долларов и около 6,1 тыс. сделок с евро на 288 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 77,61—79,25 рубля за доллар и 91,62—92,7 рубля за евро.



«Рубль, поддерживаемый нефтью, укреплялся… хотя на открытии торгов происходило ослабление отечественной валюты из-за общего для валют развивающихся стран коррекционного движения. Среднесрочным фактором укрепления рубля выступает информация об увеличении Минфином валютных интервенций в два раза. Несмотря на действие бюджетного правила и дополнительные объемы продажи ЦБ валюты, корреляция с ценами на нефть высокая», — комментирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«На валютном рынке днем рубль демонстрировал снижение вместе с большинством других валют на площадках EM. В целом на глобальных рынках по-прежнему наблюдался уход инвесторов от риска. Кроме того, внутренний валютный рынок, по всей видимости, негативно реагировал не только на ухудшение ситуации с коронавирусом и ужесточение ограничительных мер за рубежом, но и на резкое ухудшение внутренней эпидемиологической обстановки, которое может обернуться более жесткими ограничительными мерами в РФ. Впрочем, уже к вечеру настроения инвесторов на глобальных рынках улучшились, и рублю удалось развернуться в плюс. Аппетиту к риску, вероятно, поспособствовали все те же факторы: улучшение самочувствия американского президента и надежды на принятие нового пакета стимулирующих мер в США. Кроме того, заметный рост демонстрировали котировки нефти, получавшие поддержку на угрозе урагана «Дельта» в США и тем самым помогавшие рублю держаться в плюсе», — объясняет динамику торгов начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.



«Затишье в валютных парах на Московской бирже не должно никого ввести в заблуждение: это просто пауза внутри активных колебаний», — считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.