ЦБ разработал требования (как технические, так и финансовые) к квалифицированным бюро кредитных историй (БКИ), пишет «Коммерсант» . Только такие БКИ, согласно закону, вступающему в силу с начала 2021 года, смогут предоставлять кредиторам данные о долговой нагрузке граждан и, соответственно, зарабатывать на этом сервисе.

Квалифицированные БКИ (КБКИ) обязаны обеспечивать непрерывность и бесперебойность работы сетевых коммуникаций, выполнять требования по хранению, дублированию и доступу к данным, в том числе переданным в пользование третьим лицам. В размер собственных средств КБКИ будут включаться уставный, добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль и кредиты или займы, полученные бюро, а также остатки средств на балансовых счетах.

По закону КБКИ несут инфраструктурную, системообразующую функцию, и именно в связи с необходимостью расчета показателя долговой нагрузки вводятся квалифицированные БКИ, которые будут решать эту задачу, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Выделение из всех БКИ квалифицированных позволит наделить их дополнительными полномочиями и функциями, что важно для получения достоверной информации, сообщила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.

Выделение квалифицированных БКИ с повышенными требованиям и контроль со стороны ЦБ, который будет устанавливать требования к форматам информационного обмена для расчета долговой нагрузки, позволят исключить искажение информации, сделают расчет долговой нагрузки более точным и прозрачным, заключает она.