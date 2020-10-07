«Тинькофф» запустил в своем приложении финансовый мессенджер. Его задача — дать клиентам возможность общаться друг с другом в рамках финансовых операций, делиться бронированиями, платежами и гигабайтами, получать быстрый доступ к чат-ботам, сервисам и продуктам экосистемы и так далее, сообщает пресс-служба компании.

На первом этапе финансовый мессенджер будет доступен пользователям приложения «Тинькофф», в будущем он будет интегрирован и в другие приложения экосистемы — «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес», «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Джуниор».

В стартовой версии мессенджера пользователи могут переписываться и быстро переводить друг другу деньги.

«Чтобы сделать быстрый перевод, достаточно зайти в чат с пользователем, нажать на кнопку ₽ и ввести нужную сумму. При желании можно оставить комментарий к переводу, например «Спасибо!». Деньги поступят на счет мгновенно», — говорится в релизе.

Никаких комиссий за переводы между клиентами «Тинькофф» не предусмотрено. Самые частые адресаты для переводов будут отображаться сверху в истории сообщений.