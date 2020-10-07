Международные резервы РФ на 1 октября 2020 года составили 583,426 млрд долларов против 594,422 млрд на 1 сентября 2020-го. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.



Таким образом, за месяц объем резервов сократился на 10,996 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.