Временная администрация Народного Банка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 24 июля этого года, в ходе своей деятельности столкнулась с многочисленными случаями противодействия со стороны Сергея Турбина, который занимал пост председателя правления кредитной организации. Об этом в среду сообщили в ЦБ, уточнив, что это противодействие выразилось «в несоблюдении требований статьи 189.35 федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по передаче правоустанавливающих документов на активы банка».

«Информация о противоправных деяниях направлена временной администрацией в подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — сообщает пресс-служба регулятора.

Отзывая у финучреждения лицензию, Банк России, в частности, отмечал, что «приоритетным направлением деятельности Народного Банка являлось предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер собственных средств кредитной организации. При этом принимаемые кредитной организацией риски по предоставленным банковским гарантиям и связанным с ними судебным разбирательствам оценивались неадекватно, что приводило к существенному занижению величины необходимых к формированию резервов на возможные потери. Кроме того, в текущем году банк в значительных объемах осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами — нерезидентами по переводу средств физических лиц».

Страховку вкладчикам Народного Банка выплачивает Сбербанк. Агентство по страхованию вкладов сообщало, что за компенсациями на сумму 17,1 млн рублей могут обратиться порядка 270 вкладчиков.



Согласно материалам ЦБ, опубликованным в начале сентября, «дыра» в капитале Народного Банка составляет порядка 238 млн рублей. Регулятор добивается в суде банкротства банка.