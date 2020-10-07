Российские банки в условиях пандемии реструктурировали кредиты более чем по 1,6 млн заявлений граждан на сумму 780 млрд рублей. Об этом, как передает ТАСС, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, выступая на финансовом форуме в рамках «Недели российского бизнеса — 2020» Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, такого значительного объема реструктурированные кредиты еще не достигали.

На конец сентября общий объем реструктуризации кредитной задолженности корпоративного сектора достиг примерно 4,3 трлн рублей, что составляет почти 13,5% от общего портфеля системно значимых кредитных организаций (за исключением портфеля по малым и средним предприятиям). По МСП на начало октября было реструктурировано около 790 млрд рублей кредитной задолженности — более 15% совокупного портфеля. Объем реструктуризации кредитов субъектов МСП из пострадавших отраслей превысил 30% их кредитного портфеля. Ранее в ЦБ отмечали, что всего в адрес банков поступило 2,8 млн обращений об изменении условий кредитного договора. Процент одобренных заявок с конца августа по конец сентября находился на уровне 61,4% от рассмотренных.

По оценке представителя регулятора, широкое использование механизма реструктуризации позволило бизнесу снизить негативный эффект в период наиболее острой фазы ограничительных мер, «поскольку бизнес мог спокойно направить эти средства на покрытие других расходов, выплату заработной платы, расчеты с поставщиками, не думая о том, что у него копится долг и ему нужно вступать в переговоры с банками». Также он подчеркнул, что реструктуризация помогла поддержать кредитный портфель. «Важно отметить, что и в корпоративном секторе, и в малом и среднем бизнесе кредитные портфели не только не сократились во время кризиса, но и выросли. Рост был в том числе благодаря реструктуризации», — сказал Мамута.



По его словам, реструктуризация является временной мерой поддержки, выход из нее должен быть постепенным.