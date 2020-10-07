Временная администрация Роскомснаббанка, чья лицензия была отозвана 7 марта 2019 года, по результатам обследования установила в действиях должностных лиц кредитной организации признаки осуществления операций, направленных на вывод активов. Об этом в среду сообщили в ЦБ.

Как полагает регулятор, вывод активов осуществлялся «путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства».

В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами Роскомснаббанка финансовых операций с признаками уголовно наказуемых деяний, соответствующая информация передана в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД России в дополнение к ранее направленным сведениям, указывает пресс-служба регулятора.



В мае прошлого года сообщалось, что ЦБ увидел признаки вывода активов из Роскомснаббанка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, и направил соответствующую информацию правоохранителям. При этом оценка «дыры» в капитале банка была увеличена с 7,4 млрд до 18,7 млрд рублей.



Отзывая лицензию у Роскомснаббанка (бывшего Башкомснаббанка), Центробанк, в частности, указывал на «недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях отдельных его клиентов — юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды».

Пирамида вместо «тетрадки» Если банк предлагает заменить вклад на инвестиции — это повод насторожиться. Схему, которая может обернуться потерей денег для клиентов, ЦБ недавно обнаружил в крупном региональном банке.

«Кредитная организация осуществляла прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента — юридического лица (так называемой краудфандинговой платформы), которые в конечном счете направлялись на выдачу займов ряду компаний. При этом погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам фактически производилось за счет вновь привлеченных средств населения», — пояснял регулятор.

В июле 2019-го суд подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве лицензии у Роскомснаббанка.



Банк России еще в конце марта 2019-го подал в Арбитражный суд Башкирии заявление о признании банка несостоятельным (банкротом). Очередное заседание суда назначено на 23 октября 2020 года, уточняется в сегодняшнем релизе.