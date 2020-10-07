На фоне второй волны коронавируса и рекомендаций правительства Москвы банки снова увеличивают долю офисных сотрудников, работающих в дистанционном режиме. При этом ни одна из системно значимых кредитных организаций, опрошенных Банки.ру, пока не планирует менять режим работы отделений.

С 5 октября из-за роста числа заражений коронавирусом в столице мэр Москвы обязал работодателей перевести на дистанционную работу как минимум 30% сотрудников. Большинство банков из числа системно значимых пошли на опережение, кратно увеличив долю работников на «удаленке». Так, Газпромбанк и Росбанк перевели в дистанционный формат работы не менее 80% офисных сотрудников, СберБанк — до 70% в регионах с высокой динамикой уровня заболеваемости. В Альфа-Банке еще с лета более 70% сотрудников центрального офиса работают из дома; банк «Открытие» с ростом числа заражений увеличил долю таких работников до 65%. В Промсвязьбанке, ВТБ и Московском Кредитном Банке на «удаленке» трудятся около половины сотрудников.

При этом речь идет о работниках головных офисов — это сотрудники линейных и штабных функций, которые не взаимодействуют напрямую с клиентами. Пока ни одна из опрошенных кредитных организаций не планирует менять формат работы отделений или закрывать часть из них.

В Альфа-Банке, Промсвязьбанке и Райффайзенбанке на фоне пандемии начали практиковать гибридный режим для офисных сотрудников, сочетающий работу из дома и в офисе на постоянной основе. «Уже сейчас понятно, что до 60% сотрудников ряда функций могут работать в новом формате продолжительное время. Наибольший интерес к переходу в удаленный или гибридный (смешанный) режим работы мы видим у функции IT и команд, задействованных в развитии наших продуктов и цифровых каналов», — отмечают в пресс-службе Альфа-Банка. В будущем ПСБ также рассматривает возможность использования гибридного формата работы в качестве постоянного для трети сотрудников головного офиса. Райффайзенбанк пилотный проект временно приостановил из-за возвращения к дистанционной работе.



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru