Основные фондовые торги в РФ завершились в среду в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,74% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 2 842,58 пункта. Индекс РТС «просел» на 2,11% — до отметки 1 143,95.

Акции «Магнита» потеряли в цене 3,16%, МТС — 2,4%, «Яндекса» — 2,12%, «Газпрома» — 2,08%, Московской биржи — 1,58%, «ЛУКОЙЛа» — 1,46%, «Норильского никеля» — 1,01%, СберБанка — 0,32%, Mail.ru — 0,11%. Бумаги «Полюса» подорожали на 1,03%.



«Также стоит отметить старт торгов на Московской бирже акциями Совкомфлота, которые перед этим были размещены в ходе IPO по цене 105 рублей за одну бумагу. От этого уровня в начале сессии акции упали до отметки 91,56 рубля, теряя почти 13%, но затем восстановились, вновь превысив уровень 100 рублей», — указывает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.



«Индексы США растут… после заявления (президента страны Дональда) Трампа о готовности согласовать антикризисный пакет в части отдельных адресных программ помощи экономике. Однако европейские биржи показывают отрицательную динамику… Азия этим утром закрылась разнонаправленно, дав импульс роста фондам развивающихся стран. Индекс MSCI Emerging markets растет… Нефть, напротив, дает негативный сигнал… Триггером роста была непогода в зоне добычи в Мексике и США, но теперь котировки возвращаются к более равновесным ценам… Под влиянием данных факторов, в особенности цен на нефть, российский рынок сегодня существенно снижается», — комментировал обстановку незадолго до окончания торгов аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«В среду российский фондовый рынок снизился на противоречивом внешнем фоне. Основным фактором давления выступила негативная динамика рынка энергоносителей», — согласен главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. «Динамика западных площадок сдерживала продажи в наших акциях», — уточняет он.

Эксперт обращает внимание на то, что «индекс Мосбиржи в ходе сегодняшних торгов отступил ниже поддержки, расположенной на уровне 2 850 пунктов». По словам Зварича, «данный факт с технической точки зрения говорит в пользу продолжения негативной динамики на нашем рынке. При этом целью снижения может стать район 2 700—2 750 пунктов».

