Рубль немного укрепился к доллару и незначительно ослаб к евро по итогам основной валютной сессии среды, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,29 рубля, что на 17 копеек меньше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро на тот же момент времени стоил 92,13 рубля (плюс 6 копеек).

С долларом с начала торгов было проведено порядка 36,9 тыс. сделок на 2,2 млрд долларов, с евро — 4,5 тыс. сделок на 190 млн евро. Диапазоны курсов составили 77,95—78,49 рубля за доллар и 91,66—92,35 рубля за евро.



Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич отмечает тот факт, что «в ходе торгов рубль смог укрепиться к доллару, несмотря на существенное снижение рынка энергоносителей». «В последние месяцы наблюдается снижение корреляции между национальной валютой и ценами на нефть», — поясняет он.



По мнению эксперта, «сохраняющиеся внешние риски не позволят рублю продолжить восстановление, однако текущие уровни рынка энергоносителей, даже с учетом возможного дальнейшего снижения в диапазон 38—40 долларов по нефти марки Brent, не дают повода для подъема американской валюты выше 80 рублей».



«На слишком бурное укрепление российской валюты рассчитывать не имеет смысла — фундаментально рубль все равно слаб, как ни крути. Однако кратковременные отскоки закономерны и нужны», — пишет старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает, что «рубль пока еще не может преодолеть нисходящий тренд», поэтому на ближайших сессиях не исключается повторный рост курса доллара до 79 рублей и курса евро до 93 рублей.

