СберБанк не связывает отток валютных вкладов в сентябре в размере более 440 млн долларов с волатильностью рубля. В целом ситуацию с валютными вкладами банк считает комфортной, сообщил ТАСС представитель пресс-службы «Сбера».

«Цифра сокращения (валютных вкладов) в 440 миллионов долларов, с учетом влияния переоценки, по валютному портфелю срочных средств физлиц корректна. Однако банк не наблюдает связи между волатильностью курса рубля в сентябре и поведением клиентов. Колебания находятся в пределах обычной ежемесячной динамики. В целом ситуацию с валютными вкладами банк считает комфортной», — отметили в кредитной организации.

В банке уточнили, что значимая часть сокращения валютного портфеля в долларовом эквиваленте в сентябре связана с эффектом переоценки других валют к доллару (в основном за счет изменения курса евро к доллару).

В АКРА связали отток валюты с вкладов в СберБанке с желанием заработать на ослаблении рубля СберБанк в сентябре зафиксировал отток валютных вкладов клиентов в размере 441,8 млн долларов.

«Определенная волатильность в поведении клиентов присутствует. Например, в августе у нас был ощутимый приток валютных вкладов, притом что многие банки испытали отток. При этом в сентябре объем срочных средств юридических лиц увеличился более чем на 1 миллиард долларов. В этой связи при управлении ликвидностью мы опираемся на долгосрочную динамику, а не на отдельные месячные колебания остатков», — подчеркнули в банке.