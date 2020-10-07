Потенциальный объем потерь банковского сектора РФ из-за пандемии можно сократить. Об этом заявил генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов, выступая на финансовом форуме в рамках «Недель российского бизнеса» Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщили в АКРА.

По оценкам агентства, представленным Суховым, к середине 2021 года объем всех потерь, вызванных пандемией и накопленных на балансах банков, составит порядка 1,5 трлн рублей. Пока эти потери банков не отражены в их отчетностях ни по российским, ни по международным стандартам, но уже сейчас можно констатировать, что акционерам кредитных организаций не стоит ожидать масштабных дивидендов из-за необходимости создавать резервы, указывают в агентстве.

«Эта сумма может показаться значительной, но если сравнить ее с теми потерями, которые несли банки по итогам кризисных 2008 и 2014 годов, она вдвое меньше», — отметил Сухов.

Более того, по его словам, за последние годы банковский сектор стал значительно устойчивее, указанный объем потерь составляет сейчас чуть более 1,5 процентного пункта достаточности капитала банков, поэтому внутренних ресурсов будет достаточно, чтобы справиться с ними: «Это отличительная особенность нынешней ситуации, которая не потребует прямой докапитализации отдельных игроков со стороны государства, как это было в 2008 и 2014 годах».

Банки готовы принять удар второй волны пандемии Даже если локдаун произойдет, то банки его переживут, так как усвоили урок дистанционной работы.

Однако потенциальный объем потерь сектора можно сократить, считает глава АКРА. Одним из способов он назвал продолжение мер взаимодействия банковского сектора и бизнеса, которые реализует Банк России, причем наиболее эффективные из них необходимо не только пролонгировать на короткий срок, но и закрепить на год-два.

«Банки существенно улучшили процессы взаимодействия с бизнесом, с марта реструктурировав кредиты на сумму порядка 5,5 триллиона рублей. Думаю, без этих действий ВВП России сократился бы еще на 1,5—2% от тех показателей, которые есть сейчас», — заявил гендиректор АКРА.

При этом он отметил, что при реструктуризации важно соблюдать баланс интересов: «Банки чаще стали стараться увеличить объем обеспечения, кто-то берет в залог акции предприятий. Это довольно опасная тенденция, которая косвенно может привести к реприватизации бизнеса, поскольку крупнейшие кредиторы — это госбанки».



Еще одним способом сокращения потенциальных потерь банков является, по словам Сухова, секьюритизация кредитных портфелей. «Это не только позволит расчистить балансы, но и поможет развитию фондового рынка за счет появления дополнительных инструментов для инвесторов», — отметил он.