Почта Банк запустил новую услугу — «Запасной кошелек», с помощью которого можно занять у банка до зарплаты или пенсии до 10 тыс. рублей и не платить за это проценты, говорится в релизе финучреждения.

«Если вы погасите всю задолженность до даты следующего платежа (в течение месяца), то не будете платить комиссию за обслуживание. Затем деньги можно занять снова. Удобно и то, что полученные средства можно снять в банкомате без комиссии... Новая услуга будет актуальна, когда возникли срочные непредвиденные расходы или неравномерные траты в связи с праздниками или другими событиями (1 сентября, Новый год, дни рождения и пр.)», — сказано в сообщении.

«Запасной кошелек» оформляется без справок, по упрощенной анкете, в мобильном или интернет-банке. Решение клиент получает мгновенно. Не нужно выпускать отдельную карту — достаточно текущего счета и карты к нему.



Комиссия за оформление отсутствует. Комиссия за обслуживание (300 рублей) начисляется только при наличии задолженности на конец расчетного периода, поэтому если полностью возвращать долг к расчетной дате — можно пользоваться кошельком бесплатно.