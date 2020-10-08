Семь российских банков по итогам 2019 года вошли в число 150 крупнейших эквайеров в мире по числу платежей, обработанных через их POS-терминалы, пишет РБК , ссылаясь на исследование компании Nilson Report. Это СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, «Русский Стандарт», Промсвязьбанк и Альфа-Банк. По количеству банков из одной страны в мировом рейтинге Россия делит второе место с Францией и Ираном, уступая только Турции.

СберБанк в мировом рейтинге занял третье место, на первом и втором — глобальная эквайринговая компания FIS и американский JPMorgan Chase соответственно. СберБанк опередил две мировые эквайринговые компании: Fiserv и Global Payments, а также Bank of America. Доля обслуживаемых СберБанком платежей в топ-150 по итогам 2019 года составила 6% против 4,8% в 2018 году, через его эквайринговую сеть было проведено 20,6 млрд оплат, что вдвое выше показателя предыдущего года.

Как пояснила глава правления Национального платежного совета Алма Обаева, позиции СберБанка улучшились из-за роста объема безналичных платежей в целом в России, а также благодаря развитию им сети терминалов не только у крупных ретейлеров, но и у представителей МСБ. Дальнейший рост числа обработанных трансакций в основном будет зависеть от потребительского поведения, считает она. По мнению Обаевой, СберБанк хоть и сможет улучшить свои показатели, но вряд ли это будет такой же рывок, как по сравнению с 2017—2018 годами, а без него он не выйдет в абсолютные мировые лидеры.

Второй по величине российский банк — ВТБ — находится на 35-м месте в мировом списке, через его сеть в 2019 году прошло 2,2 млрд платежей. Газпромбанк с показателем 933 млн обработанных трансакций занял 59-е место. Тинькофф Банк, впервые попавший в мировой топ, находится на 88-й строчке, сразу за ним следует «Русский Стандарт», сохранивший прошлогодние позиции. Промсвязьбанк оказался на 103-м месте (239,7 млн платежей), а Альфа-Банк — на 135-м.