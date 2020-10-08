📰 Банк непрофильных активов, созданный на базе «Траста» подал в Кунцевский районный суд Москвы иск на 10 млрд рублей к владельцу компании «РФИ Консорциум» гражданину Швеции Мартину Херманссону, пишет РБК . Требования к Херманссону предъявлены по кредитам, которые брались НЛХК в 2015—2018 годах в Рост Банке, а также по обязательствам комплекса перед Бинбанком. «Траст» утверждает, что к банкротству НЛХК привели действия Херманссона.

📰 Сектор быстрорастущих компаний России (с ежегодными темпами роста не ниже 10%) в 2019 году продолжил расширяться, пишет «Коммерсант» . Это следует из отчета «СПАРК-Интерфакс». На протяжении 2015—2019 годов подобные стабильные темпы роста показали 827 компаний против 788 в 2014—2018 годах. Лишь треть компаний из перечня 2018 года смогли сохранить позиции в новом рейтинге, годом ранее их было 23%. Хотя темпы прироста выручки таких компаний в 2019 году незначительно выросли, их показатели по прибыли заметно ухудшились. Пока наиболее перспективными по части роста выглядят получающий господдержку IT-сектор и выросшая на фоне пандемии фармацевтика.

📰 Объем мировой торговли в 2020 году в денежном выражении сократится на 9,2% в сравнении с прошлым годом, ожидают эксперты ВТО. Об этом пишет «Коммерсант» . Оценка может измениться в зависимости от того, насколько жесткими окажутся ограничения в период второй волны пандемии. В России по итогам восьми месяцев этого года резкое сокращение стоимости экспорта из-за падения цен на нефть и газ привело к двукратному сжатию профицита внешней торговли.

📰 Каждое предприятие бытового обслуживания или индивидуальный предприниматель, принимающий заказы онлайн, должен будет иметь электронную книгу жалоб и предложений, пишет «Российская газета» . Ссылку на нее нужно размещать так, чтобы заказчики могли сразу ее найти. Удалить отзывы, положительные они или отрицательные, предприниматель сможет только через полгода. Это одно из требований новых правил бытового обслуживания, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.



📰 НПФ «Ростех» начал привлекать клиентов по обязательному пенсионному страхованию, пишет «Коммерсант» . Базой будут сотрудники предприятий одноименной госкорпорации. На начало сентября размер пенсионных резервов НПФ «Ростех» составлял 3,2 млрд рублей, пенсионных накоплений — 1,9 млрд рублей. В случае успешной реализации технологии в следующем году фонд имеет шансы резко расширить число застрахованных лиц, это могут быть десятки и даже сотни тысяч заявлений, считают эксперты.

📰 Развитие сетей 5G в России может зайти в тупик из-за разногласия ведомств вокруг криптографической защиты оборудования нового поколения, пишет «Коммерсант» . Для сертификации базовых станций и смартфонов ФСБ и Минцифры требуют установки в них отечественной криптозащиты. Если требования будут приняты, 5G смогут пользоваться только владельцы смартфонов и планшетов, чьи производители установят российскую криптографию, базовые станции связи зарубежных производителей тоже разрешат использовать лишь при внедрении российской криптографии в микросхемах, следует из заключений Минэкономразвития на проекты приказов. Производители такого оборудования не станут дорабатывать продукты под локальные требования, так что развивать сети будет не на чем, предупреждают участники рынка.

📰 Центр занятости «Моя карьера» совместно с компанией Google запускает обучающий курс по теме: «Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование», пишет «Российская газета» . Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Он будет доступен на новой платформе «Google Навыки». Пройти обучение сможет каждый житель России. Программа была создана для поддержки людей, которые столкнулись с кризисом, с фокусом на самую активную часть населения в возрасте от 25 до 40 лет. Три части курса включают в себя 15 коротких уроков продолжительностью от пяти до 15 минут.

