Российские банки на фоне потрясений на финансовых рынках и снижения привлекательности банковских вкладов фиксируют у своих клиентов всплеск интереса к золоту. Дополнительным стимулом стала пандемия коронавируса.



У массового инвестора востребованными оказались не только металлические счета, но и золотые монеты, а более состоятельные клиенты наращивают вложения в золотые ETF (бумаги биржевых инвестиционных фондов) и акции золотодобывающих компаний, рассказывают представители банков, опрошенные РИА Новости.

Золото в III квартале подорожало на 3,9%. За это время стоимость металла впервые преодолела отметку в 2 тыс. долларов за унцию, побив 7 августа исторический рекорд — 2 089,2 тыс. доллара за унцию. Затем цена на золото немного откатилась вниз. Сейчас металл торгуется чуть ниже 1 900 долларов за унцию.

«За последние несколько месяцев мы видим колоссальный интерес к золоту. Рост золота в последнее время вызван общим ухудшением состояния мировой экономики, кризисными ожиданиями, пандемией, напряженностью отношений на геополитической арене», — говорит руководитель направления драгоценных металлов Московского Кредитного Банка Арина Самохина.

Спросом у рядового инвестора пользуются металлические счета и другие альтернативы вложений в драгоценные металлы, например золотые монеты.



«В весенне-летний период на фоне напряженной геополитической обстановки и ожиданий мировой рецессии цены на золото и серебро начали активно расти, что вызвало всплеск интереса к банковским счетам в драгоценных металлах — в ПСБ приток на эти счета увеличился примерно на 15%, а спрос на монеты из драгоценных металлов вырос на 20%», — рассказали в Промсвязьбанке.

У Московского Индустриального Банка за I—III кварталы 2020 года спрос на монеты из драгоценных металлов увеличился почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Наиболее существенное увеличение наблюдается в продажах инвестиционных монет, как золотых, так и серебряных (прирост составил 114%). А потребность в инвестиционных монетах в 2020 году увеличилась более чем вдвое.

Фокус состоятельных клиентов смещается с обезличенных металлических счетов в сторону таких рыночных инструментов, как ETF на золото, которые они приобретают через банк как брокера, говорит старший вице-президент Росбанка Hermitage Private Banking Дмитрий Енуков.

«Мы также видим спрос на структурные решения, базовым активом которых являются драгоценные металлы или компании, цена акций которых зависит от динамики цен на драгоценные металлы, таких, например, как акции крупнейших золотодобытчиков. Эти решения позволяют клиентам участвовать в росте металлов, но существенным образом ограничивают риск такой инвестиции», — рассказал Енуков.

Дальнейшие ориентиры цен на золото предсказать сложно, предупреждают эксперты. Тем не менее они склоняются к тому, что цены еще продолжат расти. Так, начальник управления консультирования банка «Уралсиб» Наталья Ларина считает значительно более вероятным рост котировок еще на 20%, чем их падение. «В целом мы ожидаем доходности вложений в драгметаллы на уровне 10% в год на протяжении предстоящих трех лет», — прогнозирует она. Самохина также предполагает, что цены на драгметаллы продолжат расти: геополитическая напряженность в мире сохраняется, а экономика в условиях продолжающейся пандемии восстанавливается медленно.