Банки должны без задержек после завершения процедуры банкротства гражданина предоставлять доступ к его банковским счетам. Об этом заявил в своем информационном письме Центробанк, комментируя поступающие обращениями по вопросу применения кредитными организациями закона о банкротстве.

«В соответствии со статьей 858 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, допускается в случаях, предусмотренных законом. Ограничения распоряжения денежными средствами, предусмотренные федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в качестве последствий введения процедуры реструктуризации долгов гражданина, последствий признания гражданина банкротом и введения процедуры реализации имущества, не применяются после прекращения производства по делу о банкротстве, завершения реструктуризации долгов гражданина, завершения реализации имущества гражданина», — говорится в письме.

Чтобы вовремя получать информацию о прекращении дела о банкротстве гражданина, завершении реструктуризации его долгов или реализации имущества, банкам следует вести регулярный мониторинг Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), отметил регулятор.

После опубликования сведений о завершении процедуры банкротства в ЕФРСБ закон дает банкам и третьим лицам пять рабочих дней на то, чтобы с ними ознакомиться, а затем предпринять соответствующие шаги, в частности, вновь дать гражданину доступ к его банковским счетам. Банк России обращает внимание банков, что возможность внедрения автоматизированной системы позволит избежать задержек, которые могут оказаться критичными для человека в трудной жизненной ситуации. Такая система не только снизит трудозатраты банка, но и поможет кредитору не пропустить важную для клиента информацию.