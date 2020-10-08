Правительство России запускает институт соглашений о защите инвестиций, который будет гарантировать неизменность условий ведения бизнеса, заявил на заседании Кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы запускаем специальный институт соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Желающие реализовать крупный инвестиционный проект на территории нашей страны смогут подписать соглашения с Минэкономразвития в заявительном порядке. Там будут четко прописаны гарантии неизменности условий на длительный период — в зависимости от отрасли и объема инвестиций», — сообщил Мишустин.

По его словам, утверждена вся необходимая для этого правовая база и подписаны два постановления правительства, чтобы механизм заработал.

Первое постановление утверждает правила заключения таких соглашений государства с инвесторами, пояснил премьер-министр. «Второе — определяет порядок выплаты различных компенсаций, позволяющих снизить затраты на инфраструктуру и уменьшить долговую нагрузку. Это важная составляющая государственных гарантий, которые дадут эти соглашения, и еще один аргумент, чтобы начать инвестировать вдолгую», — отметил он.

Мишустин сообщил, что новый механизм поощрения долгосрочных инвестиций позволит существенно продвинуться в работе по улучшению делового климата и упростит запуск нового инвестиционного цикла, о котором говорил президент РФ Владимир Путин.