Почти половина россиян (42%) в гипотетической ситуации выбора нового жилья отдаст предпочтение не квартире, а индивидуальному дому, говорится в исследовании НАФИ. В реальности 16% россиян намерены приобрести или построить какое-либо жилье в ближайшие пять лет. Наибольшую уверенность в этом выражают молодые россияне в возрасте 25—34 лет (29%), мужчины (21%, среди женщин — 12%).

Большинство россиян (79%) считают покупку жилья в ближайшие пять лет невозможной или маловероятной. Чаще такого мнения придерживаются жители Москвы и Санкт-Петербурга (87%), люди в возрасте 60 лет и старше (80%).

Доля тех, кто гипотетически приобрел бы дом, составляет 42%, тех, кто купил бы коттедж, — 12%, таунхаус выбрали бы 4% опрошенных. Чем больше людей в домохозяйстве, тем больше вероятность, что при покупке жилья они отдадут предпочтение частному дому.

Каждый третий россиянин (33%) при покупке или строительстве нового жилья выбрал бы квартиру в многоквартирном доме.

При выборе жилья респонденты отметили, кроме его цены, удобное расположение (близость к месту работы или учебы), доступность общественного транспорта и хорошую экологию района. При выборе квартиры внимание уделяют транспортной доступности (52%), при выборе дома — экологии района (53%). Также в числе ключевых критериев — близость поликлиник, детских садов и школ, безопасность района.