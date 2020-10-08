Француженка Одиль Рено-Бассо избрана в четверг президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на четырехлетний срок. Такое решение было принято на заседании Совета управляющих банка, которое состоялось в штаб-квартире организации в Лондоне, говорится в распространенном в Twitter сообщении ЕБРР.

На этом посту она сменила британца Суму Чакрабарти, который был президентом ЕБРР два срока подряд с 2012 года.

Последние четыре года 55-летняя Рено-Бассо занимала должность генерального директора казначейства Министерства экономики, финансов и восстановления Франции.

ЕБРР снизил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3% В ЕБРР отмечают, что введение общенационального плана восстановления экономики помогло России смягчить некоторые из негативных последствий COVID-19 и падения цен на нефть.

Для победы кандидату было необходимо заручиться поддержкой более половины из 71 акционера ЕБРР, в число которых входят представители 69 стран и территорий, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк.

«Хотела бы выразить благодарность всем странам, поддержавшим мою кандидатуру и с представителями которых я так часто и так плодотворно обменивалась мнениями на протяжении последних месяцев. Я с нетерпением ожидаю возможности в ближайшие месяцы начать работать со всеми акционерами банка, его руководством и сотрудниками, чтобы воплотить в жизнь амбициозный план действий, который был согласован на ежегодном заседании», — говорится в заявлении Рено-Бассо.

Среди целей, которые банк поставил перед собой на ближайшие пять лет, — добиться того, чтобы к 2025 году больше половины его инвестиций приходилось на зеленые экономические проекты, в том числе развитие возобновляемой энергетики.