Центробанк РФ привлечет искусственный интеллект для анализа новостей о банке и компаниях-заемщиках и будет реагировать в случае нарастания негатива, дал понять директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов в интервью Bloomberg. Выжимки из интервью опубликованы на сайте регулятора.

По словам Морозова, Банк России привлекает искусственный интеллект и большие данные, чтобы точнее настраивать денежно-кредитную политику и более оперативно отлавливать проблемы на финансовых рынках.

Актуальность таких данных для властей и инвесторов возросла в условиях пандемии коронавируса, когда требуются моментальные решения, а официальная статистика отражает ситуацию с лагом и зачастую с искажением, отмечают в ЦБ. Российский регулятор, который вплотную подошел к концу цикла снижения ставки, готовится тщательно оценивать оставшийся потенциал смягчения.

Так, с целью повышения точности прогнозирования для принятия решений по ДКП департамент создает базу винтажей макроэкономических данных, которая покажет, как индикаторы корректируются во времени с поступлением новой информации. Работа должна быть завершена в следующем году. По словам Морозова, «дополнительный учет этих винтажных эффектов позволит более обоснованно принимать решения в области денежно-кредитной политики».

Также он рассказал о проекте по «онлайн-инфляции»: департамент Морозова обрабатывает аналитику данных с онлайн-касс, на которые перешла практически вся розничная торговля России, а также готовит алгоритм для автоматической классификации по расширенному кругу товаров. «Картинка как по уровню, так и по динамике цен получилась похожа на статистику потребительских цен Росстата», — отметил представитель Центробанка.

По его словам, регулятор нарабатывает компетенции по работе с большими данными и искусственным интеллектом и в сфере банковского надзора.

«ЦБ попытался анализировать официальную банковскую статистику с применением машинного обучения, чтобы предсказывать приближающееся нарушение нормативов тем или иным банком. Пока получаемые результаты уступают работе специалистов надзора, которые вдобавок к данным получают информацию из общения с менеджментом банков, — рассказал Морозов. — Следующий этап — машинный анализ новостей о банке и компаниях, которые он кредитует. Негативные новости будут свидетельствовать о нарастании рисков и будут поводом для надзора, обратить на это внимание».



Кроме того, для оперативного выявления нестандартных ситуаций на финансовом рынке Центробанк разрабатывает самообучающийся алгоритм, который будет автоматически находить отклонения от нормы. «На определение аномалии в ручном режиме может уйти около часа, а алгоритм делает это в течение 15 минут», — подчеркнул Морозов.