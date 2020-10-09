Из крупнейших банков россияне больше всего доверяют СберБанку, ВТБ и Альфа-Банку, свидетельствуют данные опроса SuperJob, проведенного в сотрудничестве с Банки.ру.

Бессменный лидер рейтинга наиболее надежных банков — «Сбер»: его выбрали 66% опрошенных, перед которыми была поставлена задача назвать три самых надежных, по их мнению, банка. На втором месте оказался ВТБ (47%). Третьим банком в рейтинге и первым среди частных стал Альфа-Банк с 21% голосов.

В пятерку лидеров также вошли Газпромбанк и «Тинькофф»: 19% и 14% соответственно. У Россельхозбанка 12% голосов. Райффайзенбанк и Почта Банк выбрали по 8% респондентов, банк «Открытие» — 6%. Совкомбанк, Росбанк и Хоум Кредит Банк имеют по 3% сторонников, банк «Уралсиб» — 2%.

По 1% россиян назвали надежными Московский Кредитный Банк, ЮниКредит Банк, Московский Индустриальный Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Ситибанк, банки «Россия», «Санкт-Петербург», «Ак Барс», Банк ДОМ.РФ, «Русский Стандарт» и «Возрождение».

Менее 1% голосов в рейтинге-2020 у Всероссийского Банка Развития Регионов, Новикомбанка, СМП Банка, Московского Областного Банка, «Пересвета» и Абсолют Банка. Кроме того, 8% россиян не считают надежной ни одну финансовую организацию, а 7% затруднились назвать банки, которым они доверяют.

Женщины чуть больше доверяют «Сберу» и ВТБ, мужчины — Альфа-Банку, Газпромбанку и Тинькофф Банку. Чем старше респонденты, тем чаще они называют надежными Газпромбанк и Россельхозбанк. Среди молодежи больше сторонников Альфа-Банка и «Тинькофф». С увеличением уровня дохода количество россиян, которые считают надежными ВТБ и Газпромбанк, растет, а количество приверженцев «Сбера» и «Тинькофф», напротив, снижается.



За полтора года с момента проведения предыдущего аналогичного опроса «Сбер» потерял 5 процентных пунктов в доле голосов (71% в марте 2019 года против 66% сегодня), доля голосов в поддержку ВТБ снизилась на 3 п. п. (с 50% до 47%). «Тинькофф» получил дополнительные 5 п. п. в доле голосов (она выросла с 9% до 14%), что позволило банку, который был на седьмом месте, оказаться в топ-пятерке рейтинга.