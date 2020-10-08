Порядка 37 тыс. российских юридических лиц на текущий момент находятся в процедурах банкротства. Об этом, как передает ТАСС, сообщил начальник отдела стратегических направлений управления обеспечения процедур банкротства Федеральной налоговой службы РФ Олег Степанов, выступая в Совете Федерации.

«На последнюю отчетную дату порядка 37 тысяч юридических лиц находятся в процедурах банкротства. Много это или мало? Ну, конечно же, много. Необходимо отметить, что за последнее (время их количество. — Прим. ТАСС) выросло в два раза и не было ни одного года, когда бы оно снижалось. Этот рост, раз восемь лет все это длится, вызван отнюдь не пандемией, а вызван как раз, на наш взгляд, теми недостатками законодательства о банкротстве, которые позволяют, во-первых, придавать процедурам ликвидационную направленность (а хотелось бы реабилитационную), во-вторых, позволяют использовать процедуры банкротства не для погашения долга, а для того, чтобы избавиться от него, не платя ничего кредиторам», — сказал Степанов.



По его словам, более 6,5 тыс. организаций подали заявления о банкротстве в 2020 году. «С начала года подали 6,5 тысячи заявлений о банкротстве, при этом 4 тысячи были поданы в первом квартале, в «доковидных» условиях. Надо отметить, что налоговая служба не является основным заявителем по делам о банкротстве. Проведенный нами анализ показывает, что 78% — это коммерческие кредиторы», — добавил Степанов.